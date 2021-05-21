Sex and the City'nin üç erkek ana karakteri de yeni çekilecek bölümlerde yer alacak
Sex and the City dizisinin geri dönüş bölümlerinde dizinin üç erkek ana karakterini canlandıran Chris Noth, John Corbett ve David Eigenberg’ün de yer alacağı öğrenildi.
21 Mayıs 2021 14:55
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Sex and the City dizisinin geri dönüş bölümlerinde dizinin üç erkek ana karakterini canlandıran Chris Noth, John Corbett ve David Eigenberg’ün de yer alacağı öğrenildi.
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Dizide Chris Noth, Mr. Big, John Corbett, Aiden; David Eigenberg ise Steve karakterini canlandırıyordu.
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Yeniden çekilecek mini diziyle ilgili Daily Mail’e konuşan yapımdan bir kaynak “İzleyiciler kesinlikle Big, Aidan ve Steve’i görecek” dedi.
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Yeni bölümlerde Sex and the City’de başrollerden Samantha Jones’u canlandıran Kim Cattrall yer almayacak.
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