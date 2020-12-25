Kim Cattrall dışında tüm oyuncular olumlu bakıyor; Sex and the City'nin geri dönmesi gündemde
Sex and The City dizisinin HBO Max’te yeniden çekilebileceği belirtildi. Dizide Samantha karakterini canlandıran Kim Cattrall dışında tüm eski yıldızların projeyle ilgilendiği öğrenildi.
25 Aralık 2020 10:37
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Sex and The City dizisinin HBO Max’te yeniden çekilebileceği belirtildi. Dizide Samantha karakterini canlandıran Kim Cattrall dışında tüm eski yıldızların projeyle ilgilendiği öğrenildi.
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Deadline’ın doğruladığı habere göre, HBO Max, Sex and the City’i yeniden mini dizi olarak çekme konusunu görüşmeye başladı.
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Candace Bushnell’ın kitabından uyarlanan Sex and the City’nin yıldızları Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kriston Davis ve Kim Cattrall’dan oluşuyordu.
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Öte yandan Parker, Nixon ve Davis’in yeniden çekilecek diziyle ilgilendiği; rol arkadaşı Parker’la ciddi sorunlar yaşadığı belirtilen Cattrall’ın projeyle ilgilenmediği belirtildi.
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Sex and the City altı sezon sürmüştü.
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