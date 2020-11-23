Sergen Yalçın isyan etti: Kaleci almayacağım!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Yalçın, Fenerbahçe maçının zorlu olacağını ancak güzel ve tempolu bir maç olacağını söyledi.
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A Spor'un canlı yayınına telefonla bağlanarak hem oynadıkları Başakşehir maçını hem de hafta sonunda oynayacakları Fenerbahçe karşılaşması hakkında konuştu. Yalçın, ayrıca Adem Ljajic'in durumu hakkında bilgi verirken, kaleci transferi ile ilgili basında çıkan haberlere tepki gösterdi.
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Teknik Direktör, "Futbolda artık defansif, ofansif orta saha mı kaldı. Oyuncuların hepsi top rakipteyken savunmacı, top bizdeyken hücumcu. Oyuncular savunmayı da hücumu da birlikte yapacak. Dünya futbolunda yok savunmacı, yok hücumcu diye bir şey yok." dedi.
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Yalçın, "Milli maç arası açıkçası bize fazla yaramadı. Bazı futbolcularımız fizik olarak eksikler. Onları hazırlamaya çalışıyoruz ama bu süreçte bütün antrenör arkadaşlarımız problemler yaşıyor." ifadelerini kullandı.
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Süper Lig'de son oynadıkları Başakşehir maçına da değindi: "Muhteşem bir 45 dakika oynadık. İkinci yarı baskı yedik, baskıdan nasıl çıkmamız gerektiğini de futbolcularımızla konuşmuştuk ama 20 dakikalık bir bölümde sıkıntı yaşadık. Penaltıdan sonra rakip 10 kişi kalınca, oyuncularımız biraz rehavete düştüler ve iki tane gol yedik. Futbolda böyle şeyler oluyor ama kazanmak çok önemliydi. Larin, kanat bölgesinde hiç düşünmediğimiz bir oyuncuydu. Oyuncunun istek ve arzusu bizim onu, orada kullanmamızı sağladı." dedi.
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Başakşehir karşısında önemli bir performans sergileyen 37 yaşındaki kaptanı Atiba için de övgü dolu sözler sarf eden Sergen Yalçın, "Savunma ve hücumu birlikte yapmak lazım, artık dünya futbolu böyle. Atiba her eve lazım bir oyuncu." şeklinde konuştu.
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Beşiktaş'ta son dönemlerde sorun yaşadığı futbolcusu Ljajic hakkında da konuşan Yalçın, oyuncunun durumunun farklı olduğunu, geçen sene bir ara iyi oynadığını ve sonra sakatlandığına da değindi.
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Yalçın, ‘’Paok maçı bizim planlarımız arasında yoktu. Yolda çıktı. Adem sezon başında geldiğinde tekrar sakatlandı. Aylardır antrenman yapmıyor. Adem'in performansını yakalaması lazım. Adem Ljajic gerçekten yetenekli, iyi ve kaliteli bir oyuncu. Fizik gücü olmayan oyuncular artık tercih edilmiyor. En önemli problem o. Adem 2-3 hafta antrenman yapmaya başladı. Fizik gücünü yakalaması lazım. Adem'de kalite var. Ljajic biraz dışarıda kaldı. Psikolojik orada kendini biraz dışarıda hissedebilir. Oyuncunun kendi içinde problemleri olabilir. Ama bizde herkes oynayabilir. Yeter ki oynamak istesin. O mücadeleyi versin. O mücadeleyi vermeyeceksen oynamayacaksın." ifadelerini kullandı.