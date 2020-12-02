Serenay Sarıkaya'nın Bergen'i canlandıracağı filmden yeni ayrıntılar
02 Aralık 2020 11:54
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Serenay Sarıkaya'nın başrolde olduğu, çekimleri salgın nedeniyle ertelenen Bergen filminin bahar ayında sete çıkması kararlaştırıldı.
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Filmin yapımcısı Mine Şengöz, Bergen'in ailesiyle bir araya geldi.
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Ailenin desteği alınarak çekilecek projeye birçok sosyolog ve edebiyatçı, yazar katkı verecek.
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'Acıların kadını' lakabıyla tanınan arabesk sanatçı Bergen'in hayatını konu alan ancak salgın nedeniyle çekimleri ertelenen filmde Serenay Sarıkaya başrolde yer alacak.
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Sarıkaya'nın "Tam 1.5 yıldır bu role çalışıyorum" dediği projede hayat vereceği Bergen filmi önümüzdeki bahar çekilecek.
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Asıl adı Belgin Sarılmışer olan şarkıcı Bergen'in hikâyesi ailesinin izniyle ve dayanışmasıyla ele alınarak yazılacak.
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Bergen'in filminin senaryosu yazılırken öyküye destek veren danışmanlar arasında şu isimler yer alıyor: Sosyolog Prof. Meral Özbek, T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz, psikiatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci.