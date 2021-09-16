Serenay Sarıkaya Netflix için çekilecek diziyle ekranlara dönüyor
16 Eylül 2021 15:08
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Serenay Sarıkaya Netflix için yapılacak diziyle ekranlara dönüyor.
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Serenay Sarıkaya, dört yıl aradan sonra ekranlara geri dönüyor. Instagram hesabından yeni dizisi Şahmeran'ı duyuran Sarıkaya, dizinin senaryosunu okuduğu bir fotoğrafı paylaşarak "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan..." dedi.
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Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in paylaşacağı dizinin oyuncu kadrosunda, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşıray, Ebru Özkan, Mert Ramazan Demir, Mehmet Bilge Arslan ve Nilay Erdönmez yer alıyor.
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Hazırlıkları devam eden dizinin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da yapılacak.
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Yönetmenliğini Umur Turagay’ın yapacağı fantastik dizisinin hikâyesini ise Pınar Bulut kaleme aldı.