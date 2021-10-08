Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin ayrılığında yıllar sonra gelen iddia!
08 Ekim 2021 13:39
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Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya, dört yıl süren ilişkilerini 2019'da sonlandırma kararı almıştı. Eski aşıkların ayrılık nedeniyle ilgili yıllar sonra bir iddia ortaya atıldı. Bürsin'in evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren Sarıkaya'nın evlilik sözleşmesi istemesi üzerine çiftin yollarını ayırdıkları konuşuluyor.
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İtalyan magazin sitesi Chiecosa'da yer alan habere göre; Kerem Bürsin yıllar önce Serenay Sarıkaya'ya evlenme teklifi etti ve güzel oyuncu bu teklifi kabul etti.
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Ancak Sarıkaya'nın evlenmek için bir şartı vardı. Kerem Bürsin ile evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmak isteyen Sarıkaya'nın bu isteği Bürsin'i çileden çıkarttı ve çift ayrılık kararı aldı.
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Yaklaşık bir yıldır Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bursin'in, Serenay Sarıkaya ile neden ayrıldığı merak konusu olmuştu.