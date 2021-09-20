Seren Serengil: Yatakta ölmeyi mi bekleyeyim?

Uzun süredir 'Dumping Sendromu' ile mücadele eden ve 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardında hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, sağlık durumu hakkında konuştu. İşi sayesinde ayakta kaldığını söyleyen Serengil, "Sağlığım çok iyi değil ama ne yapayım yatağın içine girip ölmeyi mi bekleyeyim? Öyle bir insan değilim. Çok kilo verdim, elimde değil devamlı yiyorum ama kilo alamıyorum." ifadelerini kullandı.
27
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
37
Gazetecilerle sohbet eden Serengil, yakın zamanda aynı semtte mağaza açarak ticarete atılacağını söyledi.
47
M" Açacağı butik dükkanda kovboy çizmeleri ile her tür aksesuar yapacağını ve bu konuda kadın girişimcilerle iş birliği yaparak onlara destek olacağını belirten 50 yaşındaki sunucu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Açacağı butik dükkanda kovboy çizmeleri ile her tür aksesuar yapacağını ve bu konuda kadın girişimcilerle iş birliği yaparak onlara destek olacağını belirten 50 yaşındaki sunucu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Dükkan açıyorum, Nişantaşı'nda kovboy çizmeleri yapacağız. Ayakkabılar, aksesuarlar kendi tasarımlarım olacak. Bir yıldır zaten internetten satışlar yapıyordum onun neticesinde dükkan açmaya karar verdim. Hem yurt dışı hem yurt içinden çok fazla müşterim var. Benim tasarımlarım her modelden en fazla altmış tane üretiyorum, altmış kadın giyecek. Benim 12 kişilik bir kadın ekibim var. Özellikle eşlerinden ayrılmış ama başarmış kadınlara iş imkanı sağlamak için onlarla işbirliği yapıyorum. Kadın girişimcilere destek oluyorum. Onlara da iş imkanı sağladığım için mutluyum."
57
Sağlığı ile ilgili olarak da Serengil, "Sağlığım çok iyi değil ama ne yapayım, yatağın içine girip ölmeyi mi bekleyeyim? Öyle bir insan değilim. Ben çalıştıkça iyi hisseden, güç alan bir kadınım. Çok kilo verdim, elimde değil devamlı yiyorum ama kilo alamıyorum!" dedi.
67
Serengil, daha sonra sözlerine, "Şu an 44 kiloyum ben de memnun değilim bu işten. Bağırsağımı fazla kesmişler. Yediğim yaramıyor, geri dönüşüm ameliyatı olmam gerekiyor ama bu kilodayken onu da yapmıyorlar bekliyorum düzelmeyi. Allah'tan ümit kesilmez." diye devam etti.
77
Öte yandan ünlü sunucu, sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile ne zaman evleneceği sorusu üzerine, "Mustafa ne zaman istesem evlenir, o her zaman 'Evlenelim' diye söylüyor. Hastalığım, pandemi derken biraz kafam sakinleyince bu sefer yoğurdu üfleyerek yemek istiyorum." cevabını verdi.