Seren Serengil, hastalığını anlattı: Ameliyat olmazsam yaza çıkamazmışım

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, önceki gün hastaneye kaldırıldı. 46 kiloya kadar düştüğünü söyleyen Serengil, ameliyat olması gerektiğini açıkladı. Serengil, "Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım" dedi.
28 Aralık 2020 10:47
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Beyaz TV'de yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programının sunucularından Seren Serengil 2. kez mide ameliyatı geçirmiş ve sonrasında hızla kilo vermeye başlamıştı.
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Ünlü magazin yorumcusu ve şarkıcı Seren Serengil Instagram hesabından sağlık sorunları yaşadığını duyurdu.
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Seren Serengil şu paylaşımı yaptı:
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"“Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş... Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin, sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi. 46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum... "
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"Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut. Bunun kararı için salı günü tekrar tetkiklerim yapılacak. Bazen aylarca yoğum bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım... "
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" Dualarınızla yine bunu da atlatacağım... İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah...”
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2016 yılında mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3.5 ayda 25 kilo vermişti.