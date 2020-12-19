Seren Serengil'den Keren Tunçeri itirafı!

Şarkıcı ve magazin yorumcusu Seren Serengil, kendisinden 8 yaş küçük eski basketbolcu Kerem Tunçeri hakkında yıllar sonra çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
19 Aralık 2020 15:30
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Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında yorumculuk yapan Seren Serengil, 15 yıl önce eski basketbolcu Kerem Tunçeri (41) ile aşk yaşadığını ancak onu terk edip başkasıyla evlendiğini açıkladı.
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'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında konuşan Serengil, "Bundan 15 sene önce ortak arkadaşımız Umut vasıtasıyla Kerem'le tanıştık. Aynı arkadaş grubundaydık. O zaman Efes Pilsen'de oynuyordu" ifadelerini kullandı.
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Arto'nun "Neden ayrıldınız?" sorusuna ünlü şarkıcı, şu yanıtı verdi:
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"Ayrıldıktan sonra arkadaş kaldık. Ondan ben ayrıldım. Daha önce ayrıldığım birinin başına bir şey geldi, Kerem'i bırakıp onunla evlendim. O kişinin yanında olmam gerekiyordu. Tamamen formalite icabı evlendim, onun yanında olmak istedim."
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Seren Serengil, "Onu çok iyi tanıyorum. Kerem hayatta sadakatsizlik yapmaz. Ayrıldığımız için çok üzüldü ama sonra o beni anladı. Evliliğim gerçek değildi" dedi.
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Fransa'da 2018 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Yaşar İpek (41) ile meslektaşı Seren Serengil (49), geçtiğimiz eylül ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı.