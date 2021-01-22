Seren Serengil'den Hadise yorumu: Makyajlı da olsa makyajsız da olsa çirkin
22 Ocak 2021 12:52
16
Şarkıcı Hadise yer aldığı yeni reklam filmde makyajsız olarak yer aldı. Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil ise Hadise'yi kızdıracak sözler söyledi.
26
Şarkıcı Hadise yer aldığı yeni reklam filmde makyajsız olarak yer aldı.
36
Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil'in ise Hadise hakkında söyledikleri olay oldu.
46
Hadise'nin makyajsız haliyle reklamda yer almasını yorumlayan Seren Serengil şu ifadeleri kullandı:
56
"Makyajlı da olsa makyajsız da olsa çirkin yani suratı. Güzel değil yani, şu fotoğraf güzel değil makyajlı da makyajsız da. Çok daha güzel fotoğrafları var, Allah aşkına güzel mi bu?
66
Makyajsız da değil, ona rağmen güzel değil! Makyajlı da kabul etsek, makyajsız da kabul etsek ikisinde de kötü yani. Kaşları neredeyse burnuna yapışmış aşağıya doğru, çirkin çıkmış kız. Bu kadar da kötü değil herhalde. Bu nedir böyle?"