Seren Serengil, ameliyat olacak: Çok korkuyorum, 'ameliyat masasında kalabilirsin' dediler
13 Aralık 2021 15:52
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Seren Serengil cuma sabahı ameliyat olacağını ve bu ameliyatın 5 saat süreceğini söyledi. Serengil, hayati riskin yüksek olduğu bir ameliyat olacağını da sözlerine ekledi.
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Uzun süredir dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil karaciğer ve pankreasının iflas etmek üzere olduğunu söylemişti. Hafta sonunu hastanede geçiren ve günden güne eriyen Serengil geçtiğimiz gün ölüm riskinin olduğunu dile getirdi.
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Seren Serengil cuma günü 5 saat sürecek olan bir ameliyata gireceğini söyledi.
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Serengil açıklamasında "Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler yaptırmazsam da yavaş yavaş... Vücut kaldıramayabilir ama... Çok korkuyorum ameliyat masasında kalabilirsin dediler. Her şey kötü gidebilir. Kan organlara gitmiyor" dedi.
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Serengil, ameliyat olmasının sağlığı açısından zorunlu olduğunu söyledi.