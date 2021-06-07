Seren Serengil, acilen ameliyata alındı!

Geçirdiği mide ameliyatlarının ardından uzun süredir sağlık problemleri yaşayan Seren Serengil, acil ameliyata alındı.
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Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden sunucu Seren Serengil, bugün sabah 05.30'da artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırıldı.
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Acil ameliyata alındığı öğrenilen Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
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Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Serengil sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:
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"Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda midem bulanıyor. Yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beynime oksijen gitmiyor" ifadelerini kullanmıştı.
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Dumping sendromu, midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen ve midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir. Genellikle yemek yedikten 10 ile 30 dakika sonrası karın ağrısı, ishal, kusma, çarpıntı ve kramp gibi şikayetlere neden olabilen dumping sendromu mide çıkışındaki kasların iptal edilmesi nedeniyle midedeki besinlerin kontrolsüz bir şekilde ince bağırsaklara boşalması sonucu oluşur. Bu durum ani ve çok hızlı bir şekilde gelişir ve çoğunlukla şeker içeren yiyeceklerin tüketilmesinden sonra ortaya çıkar.