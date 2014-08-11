'Serdar Ortaç çocuk sahibi olamayabilir'

Bir süredir mücadele ettiği MS hastalığı yüzünden zor günler geçiren popçu Serdar Ortaç’ın bu dönemde en büyük destekçisi eşi Chloe Loughnan oldu.
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Akşam'da yer alan habere göre, Bir yandan tedavi gören, diğer yandan sahne programlarını aksatmamaya çalışan Ortaç, iddialara göre doktorlarından kötü bir haber aldı
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Hastalığı sonucunda çocuk sahibi olmasının tehlikeye girdiğini öğrenen Ortaç, aldığı haberle büyük bir üzüntü yaşadı.
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Hastalığın olumsuz tesirleri arasında gösterilen problemler dolayısıyla çocuk sahibi olmasının zorlaştığı öğrenilen Ortaç’ın, tedavi sürecindeki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak evlat edinme yoluna gidebileceği konuşuluyor.