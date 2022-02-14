Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş'tan tarihi başarı; Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda Türkiye'nin ilk altın madalyasını kazandılar
14 Şubat 2022 11:42
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Milli cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.
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Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda bugün kadınlar senkronize finallerinde milli sporcular Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş yarıştı.
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Cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş, kadınlar senkronize finalinde 44.140 puanla birinci olarak altın madalya kazandı.
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabında yayınladığı tebrik mesajında, "Türk kadınları tarih yazmaya devam ediyor... Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda bir ilke imza atarak ülkemize altın madalya kazandıran millî sporcularımız; Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş'u yürekten tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun" dedi.
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Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş'tan tarihi başarı; Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda Türkiye'nin ilk altın madalyasını kazandılar