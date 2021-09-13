Selüliti azaltmanın 7 yolu | Tuz miktarını azaltın: Tuz yüksek tansiyona yol açabilmesinin yanı sıra, selüliti daha belirgin hale getirebilen susuzluğa neden olur
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Diyetisyene başvurun: Kilo vermek selülit görünümünü en aza indirmeye yardımcı olabilir. Uygulayabileceğiniz ve size uygun olan bir yemek listesi oluşturmak için doktorunuzla birlikte çalışın
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Bol su için: Susuz kalmış bir cilt, donuk, kuru ve cansız görünür. Öte yandan, bol su içmek cildinizi hidrasyonla pompalamaya yardımcı olur, böylece cildiniz sağlıklı ve selülitsiz görünür
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Kuru fırçalama tekniğini rutin haline getirin: Selülitli bölgeye selülit fırçasıyla masaj yapmak, kan akışını artırır ve lenfatik sisteminizi harekete geçirir. Uzmanlar küçük, dairesel hareketlerle haftada bir veya iki kez kuru fırçalama tekniğiyle cilde masaj yapmayı öneriyor.
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Taze meyve tüketin: Uzmanlara göre taze meyve ve sebzeler, selülite neden olan toksinlerin vücudunuzdan atılmasına yardımcı olan alkali gıdalardır. Bu selülitten tamamen kurtulmanızı sağlamasa da kesinlikle yardımcı olabilir.
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Masaj yaptırın: Cildinize masaj yaptırmak kan akışına yardımcı olur ve selüliti belli bir süre saklayabilir.
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Her gün en az 30 dakika egzersiz yapın: Egzersiz, kaslarınızı sıkılaştırmanıza yardımcı olur, bu da selülitin bu kadar belirgin olmasını önlemenin basit ve etkili bir yoludur.