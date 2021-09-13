Selin Ciğerci, boşanmanın perde arkasını anlattı: Sabah 'aşkım' diye mesajlaştık, akşam boşanma kararı aldık
13 Eylül 2021 10:11
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İki yıl önce evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra geçen hafta boşandı. Tv 8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Selin Ciğerci, boşanmanın perde arkasını anlattı.
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Ciğerci, "Sabah 'günaydın aşkım diye mesajlaştık, akşamına boşanma kararı aldık." dedi.
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Ciğerci, "Biz sabah kalkıyoruz, aynı yerde iş yerindeyiz, akşam aynı evdeyiz... Gün içinde işle ilgili bir şey oluyor, birikiyor... Böyle tatsızlıklar insan hayatında oluyor. İlk boşanan da ben değilim." ifadesini kullandı.
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Ciğerci, "Herkes sinirli şu an. Gökhan biraz agresif bir adam. Şiddetin ş'si asla yok. 5 dakika sonra dünyanın en mutlu insanı. Bu onun karakteri. İlk tanıştığım zaman da sinirliydi ama iş için içine girince, sorumluluklar büyüdü... Daha fazla sinirli olabiliyor, daha gergin olabiliyor. bu da ilişkimize yansıdı." açıklamasını yaptı.
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Ciğerci, ihanet iddialarını yalanladı.
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Ciğerci, "Yaptığımız mal varlıklarını da uygun bir şekilde bölüştük. Hayatı bölüştük, arabalar benim umrumda değil ki... Para her zaman kazanılır. Para hesabı hiç yapmadım. Önemli olan parayı tutabilmek, büyütebilmek... İkimizde hala aynı ofisteyiz. Belki ileride ayırırım, belki ayırmam. 5 tane şirketin 1 tanesiyle devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Evlat edinmek istediğini söyleyen Ciğerci, "Boşanınca bu hayalim yarım kaldı. Eski eşime mutluluklar diliyorum" dedi.