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Selimiye Camii’nde 40 ay sürecek restorasyon başladı

Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii’nin restorasyonu için ihalenin ardından yüklenici firmanın çalışmalara başladığını açıklayan Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, çalışmaların 40 ay süreceğini, aydınlatmaların yapılacağı minarelerin Yunanistan’dan bile çok rahat görülebileceğini söyledi

29 Kasım 2021 18:19

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Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii’nin restorasyonu için ihalenin ardından yüklenici firmanın çalışmalara başladığını açıklayan Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, çalışmaların 40 ay süreceğini, aydınlatmaların yapılacağı minarelerin Yunanistan’dan bile çok rahat görülebileceğini söyledi

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Edirne’de 1568 yılında Mimar Sinan’ın 90 yaşındayken yapımına başladığı ve 7 yıl süren çalışmaların ardından 1575 yılında ibadete açılan Selimiye Camii’nin kapsamlı restorasyonu için çalışmalar başladı

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446 yıllık tarihi caminin restorasyonu Vakıf Genel Müdürlüğünce yürütülecek. 40 ay sürecek restorasyon çalışmaları boyunca cami ibadete ve ziyarete açık olacak.

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Caminin cam ve ahşap pencereleri tamamen yenilenecek, kalem işlerindeki bozulmalar da restorasyon çalışmalarıyla giderilecek.

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Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, restorasyonu gerçekleştirecek firma ile 26 Kasım’da yer teslimi yapıldığını belirterek, bugün itibarıyla çalışmaların başladığını söyledi.

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Çalışmaların 40 ay sürmesini öngördüklerini ifade eden Güneren, caminin minarelerinde de aydınlatmalar yapılacağını vurguladı. Güneren, profesyonelce gerçekleştirilecek çalışmalar sonrası Selimiye Camii’nin Yunanistan’dan dahi çok rahat görülebileceğini söyledi.

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Selimiye İmam Hatibi Yusuf Serenli de, “Dünya mirası Selimiye Camii’mizde uzun bir aradan sonra restorasyon çalışmaları başlayacak. Caminin birçok bölümü restore edilecek. Camideki kurşunlar ve hat yazıları yenilenecek” ifadelerini kullandı.

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Selimiye Camii’nde 40 ay sürecek restorasyon başladı

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Selimiye Camii’nde 40 ay sürecek restorasyon başladı

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Selimiye Camii’nde 40 ay sürecek restorasyon başladı

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Selimiye Camii’nde 40 ay sürecek restorasyon başladı

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Selimiye Camii’nde 40 ay sürecek restorasyon başladı

1320

Selimiye Camii’nde 40 ay sürecek restorasyon başladı

1420

Selimiye Camii’nde 40 ay sürecek restorasyon başladı

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Selimiye Camii’nde 40 ay sürecek restorasyon başladı

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Selimiye Camii’nde 40 ay sürecek restorasyon başladı

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Selimiye Camii’nde 40 ay sürecek restorasyon başladı

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Selimiye Camii’nde 40 ay sürecek restorasyon başladı

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Selimiye Camii’nde 40 ay sürecek restorasyon başladı

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Selimiye Camii’nde 40 ay sürecek restorasyon başladı

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