Sektörlerinde ihracat şampiyonu şirketler belli oldu
2020 yılının sektörlerinde ihracat şampiyonu olan şirketler ödüllerini aldı.
19 Eylül 2021 14:06
129
İhracatta sektörlerinin lider şirketler şöyle:
229
Çelik Sektör Birincisi: Habaş Sınai Ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.
329
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Birincisi: ŞİŞECAM Dış TİC.A.Ş.
429
Demir ve Demir Dışı Metaller Sektör Birincisi: Kibar Dış Ticaret A.Ş
529
Deri ve Deri Mamulleri Sektör Birincisi: TGS DIŞ TİC. A.Ş.
629
Diğer Sanayi Ürünleri Sektör Birincisi: Polin Dış Ticaret A.Ş.
729
Elektrik - Elektronik Sektör Birincisi: VESTEL Ticaret A.Ş.
829
Fındık ve Mamulleri Sektör Birincisi: Ferrero Fındık İthalat İhracat Ve Ticaret A.Ş.
929
Gemi ve Yat Sektör Birincisi: Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm SAN. VE TİC. A.Ş.
1029
Halı Sektör Birincisi: Erdemoğlu Dış TİC.A.Ş.
1129
Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Birincisi: TGS DIŞ TİC. A.Ş.
1229
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Birincisi: OBA FOOD GIDA SAN.TİC.A.Ş.
1329
İklimlendirme Sanayii Sektör Birincisi: BOSCH Termoteknik Isıtma Ve Klima SAN.VE TİC.A .Ş.
1429
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektör Birincisi: Türkiye Petrol Rafinerileri A. Ş.
1529
Kuru Meyve ve Mamulleri Sektör Birincisi: Aydın Kuruyemiş Sanayi Ve TIC. A.Ş
1629
Madencilik Ürünleri Sektör Birincisi: Ekom ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş.
1729
Makine ve Aksamları Sektör Birincisi: Türk Traktör Ve Ziraat MAK.A.Ş.
1829
Meyve Sebze Mamulleri Sektör Birincisi: ALTUNKAYA İNŞ.NAK.GIDA TİC. A.Ş.
1929
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektör Birincisi: Hayat Kimya Sanayi A.Ş
2029
Mücevher Sektör Birincisi: İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş
2129
Otomotiv Endüstrisi Sektör Birincisi: FORD Otomotiv SAN. A.S.
2229
Savunma ve Havacılık Sanayii Sektör Birincisi: TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SAN.A.Ş.
2329
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Birincisi: KLC Gıda Ürünleri İTH.İHR.VE TİC.A.Ş.
2429
Süs Bitkileri ve Mamulleri Sektör Birincisi: ÇİÇEKÇİLER BİRLİĞİ DIŞ TİC.A.Ş.
2529
Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Birincisi: AK-PA Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş
2629
Tütün Sektör Birincisi: BRITISH AMERICAN TOBACCO Tütün MAMÜLLERİ Sanayi Ve Ticaret A.Ş
2729
Yaş Meyve ve Sebze Sektör Birincisi: Uçak Kardeşler GIDA SER.ULUS.NAK.PLAS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
2829
Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Birincisi: S.S.MARMARA ZEYTIN TARIM SAT. KOOP.BIRLIĞI MARMARABIRLIK
2929
Hizmet Sektörü Birincisi: Türk Hava Yolları A.Ş
© Tüm hakları saklıdır.