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Sektörlerinde ihracat şampiyonu şirketler belli oldu

2020 yılının sektörlerinde ihracat şampiyonu olan şirketler ödüllerini aldı.

19 Eylül 2021 14:06

129

İhracatta sektörlerinin lider şirketler şöyle:

229

Çelik Sektör Birincisi: Habaş Sınai Ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

329

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Birincisi: ŞİŞECAM Dış TİC.A.Ş.

429

Demir ve Demir Dışı Metaller Sektör Birincisi: Kibar Dış Ticaret A.Ş

529

Deri ve Deri Mamulleri Sektör Birincisi: TGS DIŞ TİC. A.Ş.

629

Diğer Sanayi Ürünleri Sektör Birincisi: Polin Dış Ticaret A.Ş.

729

Elektrik - Elektronik Sektör Birincisi: VESTEL Ticaret A.Ş.

829

Fındık ve Mamulleri Sektör Birincisi: Ferrero Fındık İthalat İhracat Ve Ticaret A.Ş.

929

Gemi ve Yat Sektör Birincisi: Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm SAN. VE TİC. A.Ş.

1029

Halı Sektör Birincisi: Erdemoğlu Dış TİC.A.Ş.

1129

Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Birincisi: TGS DIŞ TİC. A.Ş.

1229

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Birincisi: OBA FOOD GIDA SAN.TİC.A.Ş.

1329

İklimlendirme Sanayii Sektör Birincisi: BOSCH Termoteknik Isıtma Ve Klima SAN.VE TİC.A .Ş.

1429

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektör Birincisi: Türkiye Petrol Rafinerileri A. Ş.

1529

Kuru Meyve ve Mamulleri Sektör Birincisi: Aydın Kuruyemiş Sanayi Ve TIC. A.Ş

1629

Madencilik Ürünleri Sektör Birincisi: Ekom ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş.

1729

Makine ve Aksamları Sektör Birincisi: Türk Traktör Ve Ziraat MAK.A.Ş.

1829

Meyve Sebze Mamulleri Sektör Birincisi: ALTUNKAYA İNŞ.NAK.GIDA TİC. A.Ş.

1929

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektör Birincisi: Hayat Kimya Sanayi A.Ş

2029

Mücevher Sektör Birincisi: İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş

2129

Otomotiv Endüstrisi Sektör Birincisi: FORD Otomotiv SAN. A.S.

2229

Savunma ve Havacılık Sanayii Sektör Birincisi: TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SAN.A.Ş.

2329

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Birincisi: KLC Gıda Ürünleri İTH.İHR.VE TİC.A.Ş.

2429

Süs Bitkileri ve Mamulleri Sektör Birincisi: ÇİÇEKÇİLER BİRLİĞİ DIŞ TİC.A.Ş.

2529

Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Birincisi: AK-PA Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş

2629

Tütün Sektör Birincisi: BRITISH AMERICAN TOBACCO Tütün MAMÜLLERİ Sanayi Ve Ticaret A.Ş

2729

Yaş Meyve ve Sebze Sektör Birincisi: Uçak Kardeşler GIDA SER.ULUS.NAK.PLAS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

2829

Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Birincisi: S.S.MARMARA ZEYTIN TARIM SAT. KOOP.BIRLIĞI MARMARABIRLIK

2929

Hizmet Sektörü Birincisi: Türk Hava Yolları A.Ş

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