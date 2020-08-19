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Seks yapmanın sağlığa 15 faydası

19 Ağustos 2020 19:30

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Belfast Queen’s Üniversitesi’nde 1000 erkek ve kadın üzerinde yapılan çalışmanın sonuçlarına göre haftada üç veya daha fazla seks yapmanın sağlığımız üzerindeki etkileri şöyle sıralandı.

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Yarım saatlik cinsel ilişki süresi 200-250 kalori yaktırıyor.

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Kalp krizi riskleri yarı yarıya azalıyor

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Düzenli seks ile kadın ve erkeklerin inme (felç) riskleri azalıyor

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Cinsel ilişki sırasında salınan 'endorfin' salgısı ile vücut rahatlamakta ve ilişki sonrası yerini güzel bir uykuya bırakıyor.

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Orgazm sırasında beynin hipofiz bölgesinden salgılanan “prolaktin”hormonu sayesinde beynin koku alma merkezi uyarılıyor ve bu şekilde düzenli seks sonrasında kişilerde koku alma duyusu gelişiyor

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Haftada bir veya iki kez seks yapmak, bağışıklık sistemi üzerinde %30 oranında arttırıcı etki yapıyor.

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Cinsel ilişki ve orgazm olma sırasında salgılanan “oksitosin” hormonu sayesinde kadınlarda “endorfin” hormonunun yükselmesi ile birlikte ağrı kesici etki görülüyor.

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Seks sırasında pek çok vücut kası ve iskelet sistemi koordineli olarak çalışarak adeta yoğun bir egzersiz yapıyorlar. Bunun sonucunda düzenli seks, vücudun forma girmesini sağlıyor.

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Vücudunuzun esnekliği düzenli seks ile birlikte artıyor.

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Seks sırasında salgılanılan testosteron hormonunun kemikleri güçlendirici etkileri bulunuyor.

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Seks sırasında pelvis yani “leğen kemiği” içinde bulunan pek çok kas koordineli olarak çalışıyor. Bu şekilde kadınlarda özellikle menopoz sonrası görülen mesane, rahim ve barsak sarkmaları azalıyor.

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Adet sancılarını (dismenore) azaltıyor.

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Düzenli seks ile vajina ve pelvis damar dolaşımının iyi gelişmesi sonucunda özellikle menopoz dönemi sonrasında ortaya sık olarak çıkan “vajinal kuruluk” problemlerinin görülme sıklığı da azalıyor.

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sık sevişen insanlarda immunoglobülin A (IgA) denilen antikorların sayısı çok daha yüksek. Bu antikorlar hastalıklarla savaşarak vücudu grip ve nezleden koruyor.

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Düzenli seks, testesteron ve östrojen hormonlarının salgılanmasını sağlayarak vücudu genç ve diri tutuyor.

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