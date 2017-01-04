'Seksi mahkûm'un yeni yaşamı

Sabıka fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldıktan sonra “en ünlü mahkum” haline gelen Jeremy Meeks, kazandığı ün sayesinde lüks hayat yaşamaya başladı.
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ABD’de yasa dışı olarak silah bulundurmaktan 27 ay hapis cezasına çarptırılan Jeremy Meeks, sabıka fotoğrafının Stockton Polis Departmanı'nın Facebook hesabında paylaşılmasının ardından yakışıklılığıyla dikat çekmişti.
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Bir fenomene dönüşen 32 yaşındaki ABD’li mahkum, Mart 2016’da tahliye edildikten sonra bir ünlü gibi yaşamaya başladı.
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Profesyonel modellik kariyerine başlayan Meeks, artık lüks bir ev ve otomobil sahibi.
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Meeks, California’daki malikanesi ya da Maserati marka aracının önüne geçerek çektirdiği fotoğrafları da Instagram takipçileriyle paylaştı.
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Meeks'in sosyal medya paylaşımları arasında eşi Melissa ve çocuklarıyla birlikte olduğu fotoğrafları da var.
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Meeks, son olarak ailesiyle birlikte evinde çektirdiği Noel fotoğraflarını paylaştı.
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İki çocuğu olan Melissa ile evlendikten sonra kendi çocuğu dünyaya gelen Meeks’in oğlu şimdi yedi yaşında.
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Meeks, eşinin çocuklarına da babalık yapıyor.
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Meeks'in Instagram'ında paylaştığı, kardeşiyle çekilen eski fotoğrafı, geçirdiği değişimi gözler önüne seriyor.
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Eski mahkum ve yeni model Meeks'in iyi arkadaşlarından biri, süper modeller Gigi ve Bella Hadid'in kardeşi Anwar Hadid.
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İşte Meeks'in hayatından kesitler sunan diğer sosyal medya paylaşımları...