Seks ve ilişki koçu yanıtladı: Çiftler hangi sıklıkta seks yapmalı?
Uzun ilişkilerde partnerlerin seks yapma sıklığı sık sık gündeme gelen bir konu olurken seks ve ilişki koçu Ness Cooper, çiftlerin seks yapma sıklığına dair bir “normal bulunmadığını” söyledi
26 Ekim 2021 13:47
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Uzun ilişkilerde partnerlerin seks yapma sıklığı sık sık gündeme gelen bir konu olurken seks ve ilişki koçu Ness Cooper, çiftlerin seks yapma sıklığına dair bir “normal bulunmadığını” söyledi
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The Sex Consultant isimli şirkette çalışan Ness Cooper “Seks sıklığının az olması olumsuz bir duruma işaret etmez” diyerek insanların ortalamada haftada bir kez seks yaptığını söyledi.
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Cooper, “Daha az seks yapmak sizin ve partnerinizin yalnızca ortak ilişki kimliğinizi bir rutinle oluşturduğunuzu değil aynı zamanda birbirinizin kimliklerini ve ihtiyaçlarını kabul ettiğiniz anlamına gelir” dedi.
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Cooper, çiftlerin haftalık seks sıklıklarına ilişkin “sağlıklı” olarak değerlendirilecek spesifik bir sayı olmadığını söyledi. Cooper, “İlişkini durumunu tanımlayan bir ‘sihirli sayı’ yok, önemli olan kalite, bağ kurmak ve samimiyet” dedi.
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Öte yandan ilişkide seks sıklığı kişiye endişe veren bir oranda düştüyse Cooper, bir seks terapisti ya da koçunda yardım alınabileceğini söyledi. Cooper, libido düşüşüne neden olan altta yatan sağlık sorunları olabileceğine de işaret eti.
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Cooper, yoğunluk nedeniyle seks sıklığının düşebileceğini de söyleyerek “En büyük önerim ‘vaktim yok’ cümlesini kullanmamanız” dedi.
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Cooper, seksin bir ilişkinin sağlıklı bir parçası olduğunu ancak partnerleri birlikte tutan tek unsur olarak görülmemesi gerektiğini ekledi.