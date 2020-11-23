Seks sonrası neden uyku bastırıyor?

New York Şehir Üniversitesi’nden Gordon Gallup liderliğindeki bir evrimsel psikolog ekibinin Evolutionary Behavioral Sciences dergisinde yayınlanan araştırması, kadınların seks sonrası uykuya dalma olasılığının, erkeklerden daha yüksek olduğu sonucunu ortaya koydu. Peki bunun gerekçesi ne? Evrim Ağacı'nın Psychology Today dergisinden çevirdiği araştırmaya göre, araştırmacılar şöyle diyor:
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Kadınların cinsel ilişkiden sonra uykuya dalma ihtimalinin erkeklerden daha yüksek olduğunu ve seks sonrası uyku halinin hem kadınlarda hem de erkeklerde orgazmla beraber arttığını bulduk.
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Ancak evrimsel psikologlar, evrimin hamilelik olasılığını artırmak için bir mekanizması olduğunu savunuyorlar: Yatıştırıcılara benzeyen özelliklerle donatılmış seminal sıvı! Bu, kadınları cinsel ilişkiden sonra yatarak kalmaya teşvik eder, bu da daha fazla spermin üreme sisteminde tutulmasına izin verir ve hamile kalma şansını daha da artırır.
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Araştırmacılar, teorilerini test etmek için 316 lisans öğrencisinden cinsel alışkanları ile ilgili veri topladı. Heteroseksüel olmayan ya da daha önce cinsel deneyimi bulunmayan kişileri anketin dışında tuttular. Çalışmanın amacı seks sonrası uyku rutinlerinin anlaşılması olduğu için gündüzleri gece olduğundan daha fazla seks yaptığını belirten katılımcılar da ankete dahil edilmedi. Böylece çalışmanın örneklemi 128 kadın ve 98 erkek olarak belirlendi.
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Katılımcılardan üç bölümden oluşan bir anket doldurmaları istendi: Doğum kontrol yöntemlerinin kullanımı ile ilişki statüsü, mastürbasyon davranışları ve cinsel geçmişleri. Araştırmacılar için kritik olan, katılımcıların aşağıdaki üç soruya verdikleri cevaplardı:
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*Penil-vajinal seks sonrası genellikle kim daha erken uykuya dalar, siz mi partneriz mi? *Penil-vajinal seks esnasında orgazm yaşadıktan sonra ne sıklıkla uyuyorsunuz? *Orgazm olmadığınız penil-vajinal seks sonrası ne sıklıkla uyuyorsunuz?
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Şaşırtıcı olmayan bir şekilde hem kadınlar hem de erkekler orgazm yaşadıkları seksin ertesinde daha hızlı uykuya daldıklarını belirtti. Ancak, orgazm olsun ya da olmasın kadınlar seks sonrası daha önce uyuma olasılıklarının erkeklerden daha yüksek olduğunu rapor etti.
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Araştırma, ayrıca üniversite öğrencilerinin cinsel yaşantılarına da bir pencere açıyor. Örneğin, cinsel ilişki esnasında ne sıklıkla orgazm yaşıyorsunuz, sorusuna “her zaman” cevabını verenlerin sayısı erkekler arasında yüzde 50 iken kadınlar arasında sadece yüzde 4’tü. Kadınların yüzde 49’luk en geniş kısmı bu soruya cinsel birlikteliklerinin yarısından azında orgazm deneyimleyebildikleri cevabını verdi.
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Dahası veriler erkeklerin kadınlardan daha fazla mastürbasyon yaptığını gösterdi. Erkeklerin sadece yüzde 9’u genellikle bir hafta boyunca mastürbasyon yapmadığını belirtirken yüzde 4’ü haftada 10’dan fazla mastürbasyon yaptığını rapor etti. Kadınların ise yüzde 45’i genellikle bir hafta boyunca mastürbasyon yapmıyordu. Haftalık mastürbasyon sayısını 6-9 arasında belirten kadınların oranı ise yalnızca yüzde 1’di.