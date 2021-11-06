Seks oyuncakları her kullanımdan sonra dezenfekte edilmediği takdirde birçok bakteri üretebilir.
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Peki, seks oyuncakları nasıl temizlenir?
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Farklı seks oyuncakları farklı yaklaşımlar gerektirir. Oyuncak silikon mu, cam mı, paslanmaz çelik mi öncelikle bunu belirlemek gerekiyor.
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Birçok seks oyuncağının hijyeni antibakteriyel, kokusuz sabunlarla sağlanabilir. Oyuncak temizledikten sonra iyice kurulandığın emin olunması önemlidir. Seks oyuncağı hijyeni için özel olarak tasarlanan temizleyicilerden de kullanılabilir.
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Her kullanımdan sonra seks oyuncakları dezenfekte edilmeli. Seks oyuncakları kullanıldıktan sonra ne kadar çabuk dezenfekte edilirse bakteri oluşum riskinin önüne o kadar hızlı geçilir.
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Ayrıca hijyen koşulları gereği seks oyuncakları güvenli bir yerde muhafaza edilmeli. Açıkta kalan seks oyuncakları daha çok bakteri taşır. (Instyle)