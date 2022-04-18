Seks koçundan cinsel hayatı iyileştirmek için üç tavsiye
Seks koçu Zoë Kors, çiftlerin seks hayatlarını iyileştirmeleri için üç temel tavsiyede bulundu. Kors, kişilerin kendi bedenlerini tanımaları, orgazmın temel amaç olmaktan çıkması ve ilişkide sekse ayrılacak vakitlerin belirlenmesinin olumlu etkileri olacağını vurguladı.
18 Nisan 2022 13:33
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Seks koçu Zoë Kors, çiftlerin seks hayatlarını iyileştirmeleri için üç temel tavsiyede bulundu. Kors, kişilerin kendi bedenlerini tanımaları, orgazmın temel amaç olmaktan çıkması ve ilişkide sekse ayrılacak vakitlerin belirlenmesinin olumlu etkileri olacağını vurguladı.
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Newsweek’e kendi yaşamından da yola çıkarak daha sonra seks koçu olarak danışanlarına yaptığı önerilerden bir derleme hazırlayan Zoë Kors, “Ben bir seks koçuyum: İşte seks hayatınızı iyileştirmek için üç yöntem” başlıklı bir yazı yazdı. İşte Kors’un çiftler için yaptığı üç öneri:
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Orgazmı seksin amacı hâline getirmeyin : Seks koçu Kors, orgazmın sekste tek amaç haline getirilmesinin süreç boyunca alınacak diğer zevklerin kaçırılması riski taşıdığını söyledi. Kors, bazı danışanlarına birkaç defa seks sırasında tüm zevklere odaklanmaları ve orgazma ulaşmadan durmalarını önerdiğini söyledi. Kors, bu şekilde ilişkideki zevkin keşfedilebileceğini söyledi.
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Kendinizi tanıyın: Kors, “Konu seks olduğunda, bilgi güçtür” diyerek kişilerin kendi fizyolojilerini tanımasının önemli olduğunu vurguladı. Kors, kişinin kendi bedenini deneysel bir şekilde keşfetmesiyle seksten aldığı hazzın da artacağını söyledi.
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Seksi planlamaya başlayın: Kors, Hollywood filmlerinde aniden gelişen sevişme sahnelerinin vurgulanmasının seksle ilgili farklı bir imaj oluşturduğunu ancak günlük hayatın koşuşturması içinde partnerlerin birbirleriyle spontane bir şekilde birlikte olmasının giderek daha zor olduğunu belirtti. Kors bu nedenle partnerlerin seks için bir takvim oluştabileceğini söyledi.