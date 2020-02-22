Şekibe Abla da son yolculuğuna uğurlandı: Kırgın, dargın ama tertemiz bir resim gibi geçtiler hayattan...
22 Şubat 2020 12:42
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Şekibe Abla da son yolculuğuna uğurlandı: Kırgın, dargın ama tertemiz bir resim gibi geçtiler hayattan...
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Türkiye’de 1968 dalgasının gençlik önderleri, THKO kurucuları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan 48 yıl önce; Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam sürecine tanıklık eden, engellemek için çaba sarf eden avukat Halit Çelenk 9 yıl önce, Deniz Gezmiş’in idam edilmeden hemen önce, “Arkadaşlara çok emeği geçti” diyerek selam söylediği Şekibe Ablası da bugün hayatını kaybetti.
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Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının avukatı olan Halit Çelenk, Deniz Gezmiş'in idamını anlatırken, Gezmiş’in 25 dakika ipte kaldığını, bu durum üzerine celladın, “Deniz iri uzun ağır olduğu için çift ilmik yaptık” dediğini söylerken, “Orada çok acı bir durum oldu. İşkence oldu” diye anlatmıştı.
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Deniz Gezmiş, 6 Mayıs 1972’de idama götürülürken avukatı Halit Çelenk’in eşi Şekibe Çelenk’i anmış, hayatının son anlarında “Şekibe Abla’ya selam söyle, bize çok emeği geçti” demişti.
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Halit Çelenk, idam anını "İdam gecesi anıları" adlı kitapta detaylarıyla aktarmıştı.
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Evrensel Basım Yayın'dan çıkan “Denizlerin Şekibe Ablası Şekibe Çelenk” kitabında kızı Serpil Çelenk Güvenç annesinden, “Halit Çelenk’le birliktelikleri 60 yılı geçen, 1921 doğumlu Şekibe Çelenk, dört sevgili torununa ve onları ziyarete gelen gençlere geçmiş yılların mücadelelerini büyük bir inançla anlatıyor, her yıl Denizlerin mezarına gidiyor, Deniz, Yusuf ve Hüseyin’le konuşuyor, mezarların otlarını temizliyor, mezarları okşuyor da okşuyor…” diyerek bahsetmişti.
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Akıllarda Denizlerin Şekibe Ablası olarak kalan Şekibe Çelenk 99 yaşında hayata gözlerini yumdu. Şekibe Çelenk, bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
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Sevenleri sosyal medyada 'Şekibe Abla'ya böyle veda etti: