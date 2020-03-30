Şehirlerarası seyahate kısıtlama getirildi; İstanbul giriş ve çıkışlarında kilometrelerce kuyruk oluştu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat etmeye getirilen kısıtlamayla İstanbul giriş ve çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik polisleri durdurulan araçlarda ateş ve yaş sınırı kontrolü yapılıyor.
30 Mart 2020 17:31
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TEM Kınalı ve Tuzla TEM Otoyolu'nda tüm araçlara trafik polisi kontrollerde bulunuyor.
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Kontroller kapsamında şahsi araçlarda kimlik kontrolü yapılırken araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı.
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Ayrıca TEM Otoyolu'ndan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken; polis ekipleri TIR, kamyonet ve ticari araçların kasalarını, olası bir yolcu taşıma ihtimaline karşı denetledi.
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Denetim esnasında araçların tek tek kontrol edilmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi. Kınalı ve Tuzla'da uzun araç kuyrukları oluştu.