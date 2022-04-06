Seda Demir'den Yaprak Dökümü itirafı: Çok çektim, 7-8 sene sesimden utandım
06 Nisan 2022 13:28
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Bir dönem ekranda olan Yaprak Dökümü dizisinin oyuncusu Seda Demir, ilk işi olan dizide sette diğer oyuncularla problem yaşadığını söyledi.
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Yaprak Dökümü dizisinde Sedef rolünü oynayan Seda Demir, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Rol arkadaşı Bedia Ener’in bire bir kaldıkları bir ortamda sesiyle ilgili yaptığı yorumun 7-8 yıl boyunca kendini olumsuz etkilediğini söyledi.
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‘Yaprak Dökümü’ dizisindeki set günlerini değerlendiren Demir, "İlk set deneyimim olduğu için Yaprak Dökümü'nde çok çektim” ifadelerini kullandı.
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Seda Demir açıklamalarını, “İlk oyunculuk tecrübesi yaşadığım için insanların bana bakışı başka oldu. 4 ya da beşinci setim olsaydı çok başka olabilirdi. Neslihan Atagül'ün sürekli bir arada olmamıza rağmen dışarıda çok görüşüyorduk” diyerek sürdürdü.
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Diğer oyuncularla arasında mesafe olduğunu söyleyen oyuncu, “ Buna Bedia Ener de dahil. Annemi oynamasına rağmen aramızda hep bir mesafe vardı. Güven Hokna ve Bedia Ener'den yararlanmayı çok isterdim. İletişimimiz vardı ama samimi değildik” dedi.
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Demir, "O zaman 22 yaşındaydım ve çok kırgınlıklarım oldu. Setten çıkıp eve gittiğimde çok ağladığım günler oldu. Yaprak Dökümü dizisinde bana kimseden destek yoktu. Sadece Mesude Erarslan bana destek oldu" diye konuştu.
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Demir, "Sette çoğu kişi kendi sesini kullanmıyordu ve benim bununla ilgili kötü bir anım var. Bedia Ener bir gün tek kaldığımızda bana 'Sen asla sesinle bir dizide oynayamazsın. Sesin çok kötü' demişti. Bedia Ener'in o sözü beni çok etkiledi. Kendimi çok kötü hissettim ve 7-8 sene sesimden utandım. Survivor'a gittikten sonra sesim övülene kadar bu durumdan kurtulamadım" ifadelerini kullandı.