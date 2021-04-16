Seda Bakan: 6 aydır koku alamıyorum

Geçtiğimiz yıl Koronavirüs'e yakalan ve hastalığı kısa bir sürede atlatan Seda Bakan, etkilerin devam ettiğini söyledi.
16 Nisan 2021 15:53
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Maslak'ta görüntülenen Seda Bakan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Koronavirüs geçirmesi üzerinden 6 ay geçtiğini ifade eden Bakan, "Hala koku alamıyorum çok can sıkıcı bir durum. Doktoruma başvuracağım artık" dedi.
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Ünlü oyuncu virüse yakalandığı dönemde, "Covid test sonucum pozitifim çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız. Herkes kendine çok daha fazla dikkat etmesi gerek. Doktorumuz 'tek korunma yolu maske' dedi. Maskelerini çıkarmayın" ifadelerini kullanmıştı.