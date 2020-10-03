Sayılarla Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Perotti
Fenerbahçe'nin ilerleyen saatlerde Diego Perotti'nin transferini noktalaması ve Arjantinli yıldızın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte sayılarla 32 yaşındaki başarılı kanat oyuncusunun kariyeri
03 Ekim 2020 11:11
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Fenerbahçe'nin ilerleyen saatlerde Diego Perotti'nin transferini noktalaması ve Arjantinli yıldızın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte sayılarla 32 yaşındaki başarılı kanat oyuncusunun kariyeri
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Perotti profesyonel kariyerinde 5 takımın formasını giydi: Deportivo Moron, Sevilla, Boca Juniors, Genoa, Roma
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Arjantinli futbolcu 1.79 boyunda
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Transfermarkt verilerine göre kariyerinde 395 maça çıkan Perotti 56 gol atıp 58 asist yaptı
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Perotti, Arjantin milli formasını 5 defa giydi
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Perotti, Sevilla ile bir İspanyol Kupası kazanırken bir kez de UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaştı
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