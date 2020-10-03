T24 LogoT24 Logo

Sayılarla Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Perotti

Fenerbahçe'nin ilerleyen saatlerde Diego Perotti'nin transferini noktalaması ve Arjantinli yıldızın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte sayılarla 32 yaşındaki başarılı kanat oyuncusunun kariyeri

03 Ekim 2020 11:11

16

Fenerbahçe'nin ilerleyen saatlerde Diego Perotti'nin transferini noktalaması ve Arjantinli yıldızın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte sayılarla 32 yaşındaki başarılı kanat oyuncusunun kariyeri

26

Perotti profesyonel kariyerinde 5 takımın formasını giydi: Deportivo Moron, Sevilla, Boca Juniors, Genoa, Roma

36

Arjantinli futbolcu 1.79 boyunda

46

Transfermarkt verilerine göre kariyerinde 395 maça çıkan Perotti 56 gol atıp 58 asist yaptı

56

Perotti, Arjantin milli formasını 5 defa giydi

66

Perotti, Sevilla ile bir İspanyol Kupası kazanırken bir kez de UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaştı

ETİKETLER

Diego perottiromafenerbaheyıldıztransfer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24