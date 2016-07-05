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Dünya Kültür Mirası listesinde olan, savaşın yıktığı Halep fotoğraflara böyle yansıdı ...

05 Temmuz 2016 18:45

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Suriye'de 2011'den bu yana devam eden savaşta 200 binden fazla insan yaşamın yitirirken, milyonlarca insan yerlerinden ve yurtlarından oldu.

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Suriye'nin ticaret başkenti olarak bilinen Halep ise iç savaştaki yıkımda en fazla zarar gören kentlerden biri. Kent 2012'den bu yana ikiye bölünmüş durumda. Kentin bir tarafı muhaliflerin elinde diğer yarısı ise Esad yönetiminin kontrolünde.

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Tarihi ve kültürüyle Ortadoğu'nun en muhteşem kentlerinden biri olan Halep'teki yıkım fotoğraflarla gözler önüne seriliyor.

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UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Halep'teki yıkım önce ve sonrasıyla fotoğraflara böyle yansıdı…

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