Saros Körfezi'ndeki kalker ocakları mahkemede, köylüler eylemde
14 Temmuz 2017 13:45
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EDİRNE'nin Keşan İlçesi Mecidiye Köyü'nde özel şirketin açmak istediği kalker ocaklarına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün verdiği 'ÇED raporu gerekli değildir' kararını, çevreciler iptal etmek için mahkemeye taşıdı. Edirne İdare Mahkemesi'nin görevlendirdiği bilirkişi heyeti bölgede inceleme yaparken, köylüler de protestoda bulundu.
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Edirne'nin Keşan İlçesi'ne bağlı Mecidiye Köyü'nde özel şirket tarafından açılması planan kalker ocakları için Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 'ÇED raporu gerekli değildir' kararı verdi. Bunun üzerine Saros Körfezi Mecidiye Beldesi Turizm, Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanlığı, 'ÇED gerekli' değildir' kararının iptali istemiyle Edirne İdare Mahkemesi'nde dava açtı.
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Mahkemenin kararı üzerine bölgede bilirkişi heyeti keşif ve incelemede bulundu. Keşif sırasında CHP Edirne Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Erdin Bircan, Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük ile yaklaşık 250 çevreci ve köylü, bölgede kalker ve taş ocakları istemediklerini dile getirerek protesto eyleminde bulundu.
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Protestocular, 'Bilir Amca. Taş ocaklarından çıkan tozlar beni hasta yapar mı?', 'Bilir Teyze. Ben taş kamyonlarından çok korkuyorum. Annem hata olursa beni kim okula göürecek?', 'Doğayı katletme, turizmi yok etme', 'Turizm bölgemizde taş ocağı istemiyoruz', 'Artık yeter köyümüzde taş ocağı istemiyoruz', 'Taş ocaklarından çıkan tozlar sebze bahçlerindeki ürünlerimizi zamanız kurutuyor' yazılı dövizler taşıdı.
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CHP Edirne Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Erdin Bircan da, "Mecidiye'mizde yapılmak istenen doğa katliamına karşı Mecidiyeli hemşehrilerim ve duyarlı yurttaşlarımızla mahkemenin keşfine katıldık. Doğa ve turizm incisi Mecidiyeye taş ve kalker ocağı açmak istemek, bu topraklara yapılan en büyük ihanettir. Mecidiye mücadelemiz sürecek" dedi.
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Meciyeli bir vatandaş, ilk taş ocğının bölgede 1975 yılında açılığını belirtirken, "Daha sonra ard arda bir çok taş ocağı açıldı. İşi biten öylece bıraktı devasa taş çukurlarını. 42 yıldır bitmeyen çiledir bu. Çocuklar, gençler, orta yaşa gelenler burada bilemezer taş ocaksız yaşamanın ne olduğunu. Taş ocakları köyün hemen dibinde olup her gün yüzlerce kamyon, günün 16 saatinde gidip geliyor" dedi.
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Milletvekili Erdin Bircan, Mecidiye'de mahkemenin keşfine katıldıklarını belirterek, "Doğa ve turizm incisi Mecidiye'ye taş ve kalker ocağı açmak istemek, bu topraklara yapılan en büyük ihanettir. Mecidiye mücadelemiz sürecek" dedi.
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Trakya Çevre Platformu Hukuk Kurulu Üyesi avukat Bülent Kaçar, ÇED raporuna gerek duyulmadan bölgede 5 tane daha kalker ocağı işletmeye açılmak istendiğini söyledi. Kaçar, "Denizi ve ormanıyla dünyanın en güzel doğasına sahip Saros'da açılan taş ocakları doğayı katlediyor. Saros’da tamamı 20 küsur hektarlık ormanlık alana kurulmak istenen kalker ocağının yeni bir doğa talandır. Kültür ve turizm gelişim bölgesi olan Saros Körfezi'ne ciddi bir darbe indirecek.
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Saros Özel Çevre Koruma Bölgesi hükümlerine yine çevre yönetimlerine aykırı bulduğu projenin hem doğaya hem hukuka hem de kamu yararına aykırıdır. Bilirkişi ayrıntılı notlarını aldılar ve bundan sonra da bilirkişi heyetinin ayrıntılı bilimsel raporunu bekleyeceğiz. Gereken hukuksal müdahaleleri hem yöre halkı, hem de bizler Edirne Barosu olarak bu süreçte hukuksal yardımımızı devam ettireceğiz. Amaç burada yeni doğa yıkımının gelişmesini engellemek ve rapor ve mahkeme kararları ile tahribe devam eden 2 ocağın kapatılması için hukuksal girişimlerimiz devam edecek"dedi.