Şarkıcı Tom Parker: Beynimde tümör var ama ailem için mücadele edeceğim
13 Ekim 2020 14:34
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Şarkıcı Tom Parker: Beynimde tümör var ama ailem için mücadele edeceğim | Şarkıcı Tom Parker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine beyin tümörü teşhisi konulduğunu açıkladı.
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Parker, "Bunu söylemenin kolay bir yolu yok ama beyin tümörü teşhisi konuldu. Tedavi de çoktan başladı" dedi.
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32 yaşındaki Tom Parker, eşinin ikinci bebeklerine hamile olduğunu ve ailesine olan sevgisinden dolayı hastalıkla sonuna kadar mücadele edeceğini ifade etti.
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Tümörün ameliyat edilebilir durumda olmadığını açıklayan Tom Parker, radyoterapi ve kemoterapi yönteminin seçildiğini de belirtti.
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Şarkıcı Tom Parker: Beynimde tümör var ama ailem için mücadele edeceğim
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