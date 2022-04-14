Şarkıcı Özay Bakır’ı ölümle tehdit ettikleri iddia edilmişti; Seren Serengil ve Yaşar İpek'e para ve hapis cezası
14 Nisan 2022 10:56
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Şarkıcı Özay Bakır'ı, ölümle tehdit ve hakaret ettiği iddia edilen sanıklar Seren Serengil ve Yaşar İpek'in yargılandığı davada mahkeme, Serengil'i 3 bin 700 lira adli para cezasına, İpek'i ise 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
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Şarkıcı Özay Bakır'ı, eski sevgilisi Seren Serengil ile video paylaşması üzerine ölümle tehdit ve hakaret ettiği iddia edilen sanıklar Seren Serengil ve eski eşi Yaşar İpek'in yargılandığı dava karara bağlandı
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Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı Müezzinoğlu, "Sanıklar davaya konu eylemlerini bilerek ve isteyerek yapmışlardır, hiçbir indirim uygulanmaksızın sanıkların üst sınırdan cezalandırılmalarını talep ediyorum" dedi.
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Sanık Seren Serengil'in avukatı savunmasında, suça konu mesajların diğer sanık Yaşar İpek tarafından gönderildiğini belirtirken, İpek'in avukatı ise Serengil'in, müvekkilinin sosyal medya hesabının şifresini bildiğini ve mesajların Serengil tarafından atıldığını söyledi.
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Mahkeme, sanıklar Seren Serengil ve Yaşar İpek'i, müşteki Özay Bakır'a yönelik 'hakaret' suçundan 2 bin 800'er lira adli para cezasına çarptırdı. Sanık Serengil'i 'tehdit' suçundan 900 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme ayrıca, sanık İpek'i ise aynı suçtan 3 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, toplamda 3 bin 700 lira adli para cezasına çarptırılan Seren Serengil'in, öncesinde adli sicil kaydında bir hükmün bulunması nedeniyle cezasını ertelemedi.