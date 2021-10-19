Şarkıcı Koray Avcı: Ben kıroyum ve bundan çok mutluyum
19 Ekim 2021 12:41
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Şarkıcı Koray Avcı: Ben kıroyum ve bundan çok mutluyum
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Şarkıcı Koray Avcı Selçuk Ural'ın "Arabesk dinleyen kırodur" sözlerine ilişkin olarak, “Arabesk, dinlemek ve söylemek kıroluksa ben kıroyum, ve bundan çok mutluyum” dedi.
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Avcı, ”Biz sahne adabının görsel kısmında Tarkan'dan çok feyzalmışızdır. Tarkan gibi önemli bir sanatçı güzel ve renkli kıyafetler giyip sahneler yapmıştır... "Biz Tarkan'ın sadece siyah beyaz kısmını alabildik. Renkli kısmını alamadık henüz. Biz bayan sanatçılar kadar sahnede kendimize özen göstermesek de, gösteren erkek sanatçılar var..." diye konuştu.
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Avcı, “O zaman hep beraber kıroyuz. Arabesk, dinlemek ve söylemek kıroluksa ben kıroyum, ve bundan çok mutluyum... “ ifadesini kullandı.