Şarkıcı Demet Akalın'ın "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözlerine sosyal medyada tepki
23 Ekim 2020 10:42
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Şarkıcı Demet Akalın'ın "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözlerine sosyal medya tepki
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Şarkıcı Alişan'la birlikte sabah programı yapan Demet Akalın'ın sözleri tepki çekti. Twitter'da gündem olan Demet Akalın'a "Özür dile Demet" etiketiyle çok sayıda tweet atıldı.
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"Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programında konuşan ünlü şarkıcı Demet Akalın, kadınların bir kocasının olmasının 'iyi bir şey' olduğunu ve erkek gücünün 'önemli' olduğu görüşünü paylaştı.
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Başından geçen bir hikâyeyi anlatan Demet Akalın, "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı, takır takır jantın üstünde gidiyoruz. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" ifadelerini kullandı.
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Akalın'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Twitter kullanıcıları ise "Özür dile Demet" etiketi altında Akalın'ın sözlerini eleştirdi. İşte Akalın'ı eleştiren tweet'lerden bazıları şöyle: