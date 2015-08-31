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Saray'da 30 Ağustos resepsiyonu

31 Ağustos 2015 12:38

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla ilk kez Cumhurbaşkanlığı Saray'ında bir resepsiyon verdi.

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Resepsiyona TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bazı Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, şehit yakınları, gaziler, akademisyenler, iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de arasında bulunduğu bin 800 davetli katıldı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli resepsiyona katılmadı.

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Erdoğan resepsiyonda, "Seçim güvenliği noktasında hükümetimiz, silahlı kuvvetleri olsun, İçişleri Bakanlığı olsun, her şeyiyle, bütün tedbirlerini almak suretiyle en az hasarla atlatacağına inanıyorum."

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İnşallah seçim güvenliği içerisinde öyle zannediyorum ki 7 Haziran'da yaşananlar, 1 Kasım'da yaşanmayacaktır" dedi.

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