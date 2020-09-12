Sanatçılardan etkinlik yasaklarına tepki: Bu insanlar yaşamını nasıl sürdürecek?"
12 Eylül 2020 15:24
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Sanatçılardan etkinlik yasaklarına tepki: Bu insanlar yaşamını nasıl sürdürecek?"
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İstanbul Valiliği'nin 14 Eylül'den itibaren konser, festival ve etkinliklerini yasaklamasına sanatçılar tepki gösterdi, yasaklardaki tutarsızlıklara vurgu yapıldı. Pandemi sürecinde zor günlerden geçtiklerini belirten birçok sanatçı, AVM, miting alanları, restoran, kafe gibi birçok alanın insanlarla dolu olmasına rağmen, sanat etkinliklerine yapılan bu yasaklamalara tutarsızlık vurgusu yaptı.
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Harun Tekin: Başka yollar bulunacak, başka şeyler yapılacak. Dayanışmanın bütün yolları denenecek. Hiç kimsenin şüphesi olmasın: tedbiri de istibdadı da anlayan anlatacak. Müzik, uygarlık tarihi boyunca her toplumda var. Yine olacak. Başka ne var, ne yoksa, hepsini de yine biz anlatacağız.
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Levent Üzümcü: Tek nefes alacağımız yer açık hava oyunları ve konserleriydi. Gelen tüm seyircilere ateş kontrolü yapılıyor; maskeli bir şekilde 1,5 metre aralıklı mesafede oturuyorlardı. Size, “sizden destek bekleyen sizin gibi olsun, gölge etmeyin yeter” demiştik, onu da beceremediniz.
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Yeşim Özsoy: Sanat temel bir kimlik alanı ve ihtiyaçtır. Bu alanda gururla yaşayan var olan bireyler vardır. Bu bireyler ancak bu alanda yaşarlar yoksa hem sanat hem de bireylerin kendisi yok olur. Sanat keyfekeder iptal edilip üstü kapanacak değersiz bir malzeme değildir.
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Mert Fırat: Uçaklar, havaalanları, marketler, pazar yerleri, miting alanları, kafe ve restoranlar ve diğer toplanma alanları açık. Yani hiç sorun yok?!
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Yonca Lodi: Kitap okumanın ceza olarak verildiği bir ülkede sanatla uğraşmaya çalışan bir avuç insanız işte! Gerçekten çok üzgün ve bezginim.
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Kıvanç Sezer: Müzik, tiyatro ve gösteri sanatları emekçilerini bir gecede alınan kararla İstanbul’daki açıkhava etkinlikleri dahil iptal ederek ne yapmak istiyorsunuz? Bu insanlar yaşamını nasıl sürdürecek? Neden bir gecede alınıyor bu kararlar? Bir destek planınız var mı?