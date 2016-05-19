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Şampiyonluk kutlaması sırasında Beşiktaş taraftarına polis müdahalesi

19 Mayıs 2016 23:15

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Fotoğraf: Fatih Pınar

27

Fotoğraf: Fatih Pınar

37

Fotoğraf: Fatih Pınar

47

Fotoğraf: Fatih Pınar

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