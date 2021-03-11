Haaland ve Mbappe, arka arkaya Şampiyonlar Ligi'nde kırdıkları rekorlarla dikkatleri yeniden üzerlerine çektiler. Haaland, Sevilla karşısında fileleri 2 kez sarsarak turnuvada en erken yaşta 20 gole ulaşan isim oldu. Mbappe ise Barcelona filelerini penaltıdan havalandırdı ve 25 gole en erken ulaşan futbolcu unvanını Messi'nin elinden aldı. İşte TRT Spor’un derlediği, Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 10 ismi:
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1. Cristiano Ronaldo | Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla Şampiyonlar Ligi`nde 134 golü bulunan Ronaldo, listenin zirvesinde.
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2. Lionel Messi | Altyapısından yetiştiği Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi`nde 120 golü bulunan Arjantinli yıldız, listenin ikinci sırasında.
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3. Robert Lewandowski | Son yılların en iyi 9 numarası olarak kabul edilen Polonyalı yıldız, Dortmund ve Bayern formalarıyla kaydettiği 72 golle üçüncü sırada yer alıyor.
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4. Raul Gonzalez | Uzun yıllar Real Madrid forması giyen ve takımın kaptanlığını yapan İspanyol yıldız Raul, Madrid ve Schalke için attığı 71 golle listenin dördüncü sırasında.
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5. Karim Benzema | Hala Real Madrid forması giyen Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi`nde Madrid ve Lyon için attığı 69 golle listenin beşinci sırasında yer alıyor.
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6. Ruud van Nistelrooy | PSV Eindhoven, Manchester United ve Real Madrid formalarıyla Şampiyonlar Ligi`nde boy gösteren Hollandalı yıldız, kaydettiği 56 golle listenin altıncı sırasında.
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7. Thierry Henry | Fransız golcü Thierry Henry`nin; Monaco, Arsenal ve Barcelona formalarıyla Şampiyonlar Ligi`nde 50 golü bulunuyor. Henry, listenin 7. sırasında.
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8. Alfredo di Stéfano | İlk 10`da olup hayata gözlerini yummuş tek isim olan Real Madrid`in efsane ismi Alfredo di Stefano, kaydettiği 49 golle listenin 8. sırasında.
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9. Zlatan Ibrahimovic | 6 farklı kulüple Şampiyonlar Ligi`nde gol sevinci yaşayan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, 48 golle 9. sırada.
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10. Andriy Shevchenko | Efsane Milan kadrosunun unutulmaz ismi Ukraynalı Andriy Shevchenko, 48 golle 10. sırada bulunuyor.