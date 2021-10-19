Şampiyonlar Ligi'nde son 20 sezonun gol kralları
19 Ekim 2021 12:16
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 20 sezonda dokuz futbolcu, gol kralı olmayı başardı. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin son 13 yıla damga vurduğu yarışta, iki süperstarla birlikte diğer gol kralları:
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2001 - 2002: Rud van Nistelrooy - Manchester United -United'ın önemli golcülerinden biri olan Hollandalı santrfor, 2001-2002 sezonunda attığı 10 gol ile turnuvayı zirvede tamamladı.
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2002 - 2003: Rud van Nistelrooy - Manchester United -Nistelrooy, bir sezon önce olduğu gibi 2002 - 2003 sezonunda da 12 gol ile Devler Ligi'nin gol kralı olmayı başardı.
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2003 - 2004: Fernando Morientes - Monaco - Fernado Morientes, 2003 - 2004 sezonunda 9 gol ile gol krallığında zirvede yer aldı.
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2004 - 2005: Rud van Nistelrooy - Manchester United - Gol krallığına bir sezon ara veren Hollandalı santrfor, 2005'te yine zirvede yer aldı. Nistelrooy, 8 gol ile liderliği ele geçirdi.
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2005 - 2006: Andriy Shevchenko - AC Milan - Ukraynalı golcü, 2006'da rakip fileleri 9 kez havalandırarak gol krallığına ulaştı.
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2006 - 2007: Kaka - AC Milan - Gol kralı 10 kez ağları havalandıran Kaka oldu.
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2007 - 2008: Cristiano Ronaldo - Manchester United - Rakip fileleri 8 kez havalandıran Ronaldo, zirveyi ele geçirmeyi başardı.
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2008 - 2009: Lionel Messi - Barcelona - 2009'da da Messi, rakip fileleri 9 kez havalandırarak kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi gol krallığını elde etti.
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2009-2010: Lionel Messi - Barcelona - Devler Ligi'nde 8 kez ağları havalandıran Messi, 2010'da da zirvede yer aldı.
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2010 2011: Lionel Messi - Barcelona - Arjantnli süperstar, 2011'de 12 gol atarak gol krallığını kimseye bırakmadı.
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2011 - 2012: Lionel Messi - Barcelona - Arjantinli yıldız, 2012'de ise 14 gol atarak zirveyi ele geçirdi ve üst üste dördüncü gol krallığı zaferini elde etti.
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2012 - 2013: Cristiano Ronaldo - Real Madrid - Portekizli yıldız, 2013'te kaydettiği 12 gol ile zirvede yer aldı.
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2013 - 2014: Cristiano Ronaldo - Real Madrid - Devler Ligi'nde tam 17 gol atan Ronaldo, kupanın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu.
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2014 - 2015: Messi - Neymar - Ronaldo - Turnuva sonunda 10'ar gole ulaşan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar, birinciliği paylaşan üç futbolcu olmayı başardı.
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2015 - 2016: Cristiano Ronaldo - Real Madrid - Portekizli yıldız 2016'da da zirvede yer aldı ve kaydettiği 16 gol ile krallığını ilan etti.
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2016 - 2017: Cristiano Ronaldo - Real Madrid - Zirveden inmeye hiç niyeti olmayan Ronaldo, 2017'de rakip fileleri 12 kez sarsarak zirveyi yine aldı.
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2017 - 2018: Cristiano Ronaldo - Real Madrid - Ronaldo 15 gol ile yine zirvedeki yerini korudu.
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2018 - 2019: Lionel Messi - Barcelona - Arjantinli yıldız, rakip filelere 12 gol bırakarak gol krallığını elde etti.
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2019 - 2020: Robert Lewandowski - Bayern Münih - Robert Lewandowski, 12 kez fileleri havalandırarak Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez gol kralı olmayı başardı.
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2020 - 2021: Erling Haaland - Borussia Dortmund - Zirveyi 10 gol ile Borussia Dortmund'un altın çocuğu Erling Haaland kaptı.
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