Şampiyonlar Ligi formatında değişiklik iddiası
Britanya basınından The Times gazetesi, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı hakkında çalıştığını yazdı.
28 Nisan 2022 10:04
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Times Sport'un iddiasına göre, Devler Ligi'nin formatında beklenen değişiklikler şöyle...
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Yarı final maçları tek ayaklı olacak. Rövanş sistemi kaldırılacak.
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Yarı final ve final maçları 1 hafta içerisinde aynı şehirde oynanacak.
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EuroLeague'deki "Final Four" formatının benzeri şeklinde bir mini turnuva olacak.
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UEFA'nın bu fikirleri, büyük Avrupa kulüpleri tarafından destek gördü.
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