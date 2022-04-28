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Şampiyonlar Ligi formatında değişiklik iddiası

Britanya basınından The Times gazetesi, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı hakkında çalıştığını yazdı.

28 Nisan 2022 10:04

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Times Sport'un iddiasına göre, Devler Ligi'nin formatında beklenen değişiklikler şöyle...

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Yarı final maçları tek ayaklı olacak. Rövanş sistemi kaldırılacak.

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Yarı final ve final maçları 1 hafta içerisinde aynı şehirde oynanacak.

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EuroLeague'deki "Final Four" formatının benzeri şeklinde bir mini turnuva olacak.

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UEFA'nın bu fikirleri, büyük Avrupa kulüpleri tarafından destek gördü.

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