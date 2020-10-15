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Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmı ziyarete kapatıldı

15 Ekim 2020 14:36

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 15 Ekim'den itibaren girişlere kapanacağını açıkladığı Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölümüne ziyaretçi girişi yasaklandı

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Beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero Krateri'yle benzer özellikler gösterdiğinin açıklanması ile daha fazla ilgi gören Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmına ziyaretçi girişi bugün itibarıyla yasaklandı

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Girişin yasaklanmasına rağmen Salda Gölü'nü ziyarete gelenler oldu

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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de yasaklanan bölgede kaçak giriş yapanları engellemek için dronla kontrol yaptı

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Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yeşilova Kaymakamlığı tarafından Beyaz Adalar kısmı girişine ahşap bariyerler yerleştirildi

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