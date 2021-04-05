Salda Gölü'nde doğa kendini yeniliyor

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'ndeki Beyaz Adalar sahilinde ziyaretçilerin çamur banyosu yapmak için açtığı çukurlar ziyaretçi yasağı kararı alınmasının ardından kendiliğinden kapanmaya başladı.
05 Nisan 2021 15:00
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Beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Salda Gölü, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero Krateri'yle benzer özellikler gösterdiğinin açıklanması sonrası daha fazla ilgi gördü.
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Beyaz Adalar Sahili'nde ziyaretçilerin çamur banyosu yapmaya başlayınca çok sayıda çukur oluştu.
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Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, 15 Ekim 2020'de Beyaz Adalar kısmına ziyaretçi yasağı getirildi. Burdur Valiliği de Beyaz Adalar kısmında çamur banyosu yapılmasını, kil ve çamur alınmasını yasakladı.
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Aradan geçen yaklaşık 6 aylık sürede, göl sahilindeki çamur çukurları doğanın kendi kendini yenilemesi sonucu kapanmaya başladı.
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Beyaz Adalar bölgesinde daha önce ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için konulan barakalar kaldırıldı. Ziyaretçi kısıtlamasıyla gölde su kalitesi de yükseldi.