Salda Gölü, kuraklık nedeniyle son 10 yılda 30 metre çekildi
Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde kuraklıkla birlikte su seviyesi düştü
17 Aralık 2020 12:00
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Türkiye'nin en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Salda Gölü'nde, son yıllarda yağışların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle suyunda çekilme meydana geldi.
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Salda Gölü'nün Beyaz Adalar ve halk plajı bölümünde suların çekilmesinden sonra küçük adacıklar ortaya çıktı.
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Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, Salda Gölü'nde yağışların azlığı nedeniyle Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi çekilme meydana geldiğini söyledi.
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Kuraklık devam ederse her yerde olduğu gibi Salda Gölü'nde de bu çekilmenin devam edeceğini vurgulayan Mümtaz Şenel, "Salda Gölü'nün çekilmesinden çok temiz tutulmaması ile ilgili korkularım var. Bunu valiliğimizin, kaymakamlığımızın, belediyemizin aldığı önlemlerle güzel bir yere getirmeye çalışıyoruz" dedi.
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Salda Gölü'nde önceki yıllarda da kurak giden mevsimlerde az da olsa çekilme olduğunu belirten Mümtaz Şenel, "Gölde 20- 30 metre civarında bir çekilme var. Ben bunu değerlendirirken 10 yıl içindeki süreden bahsediyorum." diye konuştu.
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Ciddi yağışlar olursa gölün besleneceğini de belirten Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, göl çevresinde vahşi sulamadan vazgeçilmesi konusunda halkı uyarma ve bilinçlendirme yapılması ve sondajların sınırlandırılması gerektiğini söyledi.
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Salda Gölü, kuraklık nedeniyle son 10 yılda 30 metre çekildi
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Salda Gölü, kuraklık nedeniyle son 10 yılda 30 metre çekildi
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Salda Gölü, kuraklık nedeniyle son 10 yılda 30 metre çekildi