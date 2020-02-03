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Sağlık Bakanlığı, Vuhan'dan Türkiye'ye getirilen kişilerin gözlem altına alındığı hastanenin fotoğraflarını paylaştı

Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden uçakla Ankara'ya getirilen 32 Türkiye, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personeli, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında

03 Şubat 2020 21:24

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Sağlık Bakanlığı, yolcuların ve görevli personelin gözlem altında alındığı hastanenin fotoğraflarını paylaştı

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Cumartesi akşamı 'Koca Yusuf' adlı ambulans uçakla Vuhan'daki vatandaşlar Ankara'ya getirilmişti

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Türkiye'ye getirilen vatandaşların 14 gün boyunca gözlem altında tutulacağı bilgisi verilmişti

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Vuhan'dan gelen yolcular ve görevli personel, başka hasta bulunmayan Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tek kişilik odalarda gözlem altında tutuluyor

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Gözlem altındakilerin her 3 günde bir numuneleri alınarak kontrolleri yapılıyor

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Bütün hizmetler tek kullanımlık malzemelerle sağlanıyor

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Sağlık Bakanlığı, Vuhan'dan Türkiye'ye getirilen kişilerin gözlem altına alındığı hastanenin fotoğraflarını paylaştı

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Sağlık Bakanlığı, Vuhan'dan Türkiye'ye getirilen kişilerin gözlem altına alındığı hastanenin fotoğraflarını paylaştı

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Sağlık Bakanlığı, Vuhan'dan Türkiye'ye getirilen kişilerin gözlem altına alındığı hastanenin fotoğraflarını paylaştı

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Sağlık Bakanlığı, Vuhan'dan Türkiye'ye getirilen kişilerin gözlem altına alındığı hastanenin fotoğraflarını paylaştı

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Sağlık Bakanlığı, Vuhan'dan Türkiye'ye getirilen kişilerin gözlem altına alındığı hastanenin fotoğraflarını paylaştı

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Sağlık Bakanlığı, Vuhan'dan Türkiye'ye getirilen kişilerin gözlem altına alındığı hastanenin fotoğraflarını paylaştı

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