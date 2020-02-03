Sağlık Bakanlığı, Vuhan'dan Türkiye'ye getirilen kişilerin gözlem altına alındığı hastanenin fotoğraflarını paylaştı
Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden uçakla Ankara'ya getirilen 32 Türkiye, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personeli, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında
03 Şubat 2020 21:24
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Sağlık Bakanlığı, yolcuların ve görevli personelin gözlem altında alındığı hastanenin fotoğraflarını paylaştı