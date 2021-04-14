Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kısmi Kapanma' paylaşımları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından duyurduğu 'Kısmi Kapanma'ya ilişkin Twitter'dan paylaşımlarda bulundu.
14 Nisan 2021 01:42
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Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kısmi Kapanma' paylaşımları
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Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kısmi Kapanma' paylaşımları
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Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kısmi Kapanma' paylaşımları
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Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kısmi Kapanma' paylaşımları
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Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kısmi Kapanma' paylaşımları
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