Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşiyle ilgili yorum Ece Erken'i kızdırdı: O kadar zavallı geliyorsunuz ki!
23 Mayıs 2022 15:48
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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ocak ayında kaybeden Ece Erken, "İlk eşi ne yapsın 15 yıllık bir evliliği var" yorumuna tepki gösterdi.
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Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında Yeşilköy'de bulunan balıkçısında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
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Erken, Mahmutyazıcıoğlu'yla bir pozunu paylaştı. Erken paylaşıma "Bizimkisi bir aşk hikâyesi" yazdı.
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Bir takipçi ise bu paylaşıma "Ay Allah'ım yeter artık. İlk eşi ne yapsın 15 yıllık bir evliliği var" yorumunda bulundu.
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Erken, Benan Kocadereli ile ilgili yoruma öfkelenerek şunları yazdı: "Ne yapayım üzülmeyeyim mi 15-20 yıl geçmedi diye? Veya sevgili yapayım bir sürü, üzülmeyeyim nasıl arzu ederdiniz? İnanın o kadar boş o kadar zavallı geliyorsunuz ki gerçekler ortadayken."