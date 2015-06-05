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Sadece çay ve ekmekle yaşıyorlar!

05 Haziran 2015 19:07

15

Nuri-Hanife Gül

25

Yaşlı çift, üç öğün çay ve ekmek yediklerini, peynir, domates ve salatalığı 3 ayda bir maaş günü alabildiklerini söylüyor

35

Nuri-Hanife Gül

45

Nuri-Hanife Gül

55

Nuri-Hanife Gül

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