Sadece 10 adet üretilen Ferrari J50, 3.6 milyon dolara satışa çıktı!
Sadece 10 adet üretilen J50, Japonya'da 398 milyon Japon yeni, yanı 3.6 milyon dolara satışa çıkarıldı
14 Haziran 2021 10:37
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Ferrari, 4 yıl kadar bir süre önce, Japonya'daki varlığının 50.yılını kutlamak için özel bir otomobil ortaya koydu. O otomobil de J50 adlı özel model oldu. Bu modelin ismi de neden üretildiğini belli edecek şekilde düşünüldü.
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Ferrari 488 Spider adlı üzeri açılabilen güncel model üzerine geliştirilen fakat gövdesi biraz değiştirilen o model, 20 beygir kadar daha güçlü 3.9 litrelik çift turbolu V8 motor ile üretildi. Yani toplam güç değeri 700 beygire ulaştırıldı.
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Ayrıca piyasada birçok Ferrari 488 bulunabilecek iken, J50 adlı bu özel modelden sadece 10 adet üretildi.
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692 kilometrede bulunan siyah J50, 3.6 milyon dolara yeni sahibini beklemeye başladı. (Kaynak: tr.motor1.com)
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Sadece 10 adet üretilen Ferrari J50, 3.6 milyon dolara satışa çıktı!
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Sadece 10 adet üretilen Ferrari J50, 3.6 milyon dolara satışa çıktı!
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Sadece 10 adet üretilen Ferrari J50, 3.6 milyon dolara satışa çıktı!
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Sadece 10 adet üretilen Ferrari J50, 3.6 milyon dolara satışa çıktı!
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Sadece 10 adet üretilen Ferrari J50, 3.6 milyon dolara satışa çıktı!
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Sadece 10 adet üretilen Ferrari J50, 3.6 milyon dolara satışa çıktı!
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Sadece 10 adet üretilen Ferrari J50, 3.6 milyon dolara satışa çıktı!
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Sadece 10 adet üretilen Ferrari J50, 3.6 milyon dolara satışa çıktı!