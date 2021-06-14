T24 LogoT24 Logo

Sadece 10 adet üretilen Ferrari J50, 3.6 milyon dolara satışa çıktı!

Sadece 10 adet üretilen J50, Japonya'da 398 milyon Japon yeni, yanı 3.6 milyon dolara satışa çıkarıldı

14 Haziran 2021 10:37

112

Ferrari, 4 yıl kadar bir süre önce, Japonya'daki varlığının 50.yılını kutlamak için özel bir otomobil ortaya koydu. O otomobil de J50 adlı özel model oldu. Bu modelin ismi de neden üretildiğini belli edecek şekilde düşünüldü.

212

Ferrari 488 Spider adlı üzeri açılabilen güncel model üzerine geliştirilen fakat gövdesi biraz değiştirilen o model, 20 beygir kadar daha güçlü 3.9 litrelik çift turbolu V8 motor ile üretildi. Yani toplam güç değeri 700 beygire ulaştırıldı.

312

Ayrıca piyasada birçok Ferrari 488 bulunabilecek iken, J50 adlı bu özel modelden sadece 10 adet üretildi.

412

692 kilometrede bulunan siyah J50, 3.6 milyon dolara yeni sahibini beklemeye başladı. (Kaynak: tr.motor1.com)

512

Sadece 10 adet üretilen Ferrari J50, 3.6 milyon dolara satışa çıktı!

612

Sadece 10 adet üretilen Ferrari J50, 3.6 milyon dolara satışa çıktı!

712

Sadece 10 adet üretilen Ferrari J50, 3.6 milyon dolara satışa çıktı!

812

Sadece 10 adet üretilen Ferrari J50, 3.6 milyon dolara satışa çıktı!

912

Sadece 10 adet üretilen Ferrari J50, 3.6 milyon dolara satışa çıktı!

1012

Sadece 10 adet üretilen Ferrari J50, 3.6 milyon dolara satışa çıktı!

1112

Sadece 10 adet üretilen Ferrari J50, 3.6 milyon dolara satışa çıktı!

1212

Sadece 10 adet üretilen Ferrari J50, 3.6 milyon dolara satışa çıktı!

j50ferrari j50j50 özellikleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24