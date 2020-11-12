Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz üç kategoride de çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu
12 Kasım 2020 11:29
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Sadakatsiz reytinglerde zirveye çıktı| Kanal D'nin yeni sezona damga vuran Sadakatsiz üç kategoride de çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu
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Dizinin 6.bölümünde Asya’nın Volkan’la yüzleştiği yemek sahnesi şimdiden televizyon sahnelerinin en çok konuşulanları arasına girdi.
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Sadakatsiz, reytinglerde her üç kategoride de birinci çıktı.
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Sadakatsiz’in dün akşam yayınlanan bölümünde eşi tarafından aldatılan Asya (Cansu Dere), kocası (Caner Cindoruk) ile onun sevgilisi Derin (Melis Sezen) ve ailesinin önünde yüzleşti; gerçekler ortaya çıktı.
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İzleyicinin ekrana kilitlendiği o sahneyle Sadakatsiz reytinglerde zirveye oturdu.
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Sadakatsiz, Total’de 10.08 izlenme oranı (reyting), 22.07 izlenme payı (share); ABC1’de 12.08 izlenme oranı, 25.13 izlenme payı ve AB’de ise 11.58 izlenme oranı, 25.60 izlenme payı ile reytinglerde zirveyi gördü.
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Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Sadakatsiz, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasındaydı; tüm gece dünya ve Türkiye gündeminde 1’inci sırada yer aldı.
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Asya’nın “Kocam beni aldatıyor” sözleriyle başlayan yemek sahnesi Derin’den yediği tokatla sonlanırken, o anlar şimdiden yerli diziler arasında en çok konuşulan, ses getiren sahne olarak yerini aldı.
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Sosyal medyada da “efsane” olarak nitelendirilen sahneyle ilgili binlerce tweet atıldı. Asya’ya destek içerikli paylaşımlar yağdı.
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Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği Sadakatsiz, yeni bölümleri ile çarşamba akşamları yayınlanıyor.